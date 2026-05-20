Mondiali hockey ghiaccio Italia ancora sconfitta | 1-3 per la Cechia
Durante i Mondiali di hockey sul ghiaccio 2026, l’Italia ha subito un’altra sconfitta, questa volta contro la Repubblica Ceca con il risultato di 1-3. La squadra italiana ha affrontato la partita senza riuscire a invertire l’andamento del punteggio, che si è concluso con la vittoria degli avversari. La partita si è svolta sul ghiaccio con un confronto tra le due formazioni, e il risultato finale ha confermato il risultato già noto. Questa sfida si aggiunge alle altre sconfitte accumulate dalla squadra italiana nel torneo.
L’avventura italiana ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 si sta trasformando in un vero e proprio incubo. La Nazionale azzurra, dopo aver condotto per gran parte della partita, è stata rimontata e sconfitta 3-1 dalla Repubblica Ceca nella quarta giornata del torneo in Svizzera. L’Italia di coach Jalonen aveva illuso i tifosi con il gol di Saracino nel secondo periodo, che aveva portato in vantaggio gli azzurri sfruttando un’azione individuale. Per oltre trenta minuti, la difesa italiana aveva tenuto benissimo, limitando le occasioni degli avversari e resistendo anche in inferiorità numerica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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