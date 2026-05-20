Mondiali hockey ghiaccio Italia ancora sconfitta | 1-3 per la Cechia

Durante i Mondiali di hockey sul ghiaccio 2026, l’Italia ha subito un’altra sconfitta, questa volta contro la Repubblica Ceca con il risultato di 1-3. La squadra italiana ha affrontato la partita senza riuscire a invertire l’andamento del punteggio, che si è concluso con la vittoria degli avversari. La partita si è svolta sul ghiaccio con un confronto tra le due formazioni, e il risultato finale ha confermato il risultato già noto. Questa sfida si aggiunge alle altre sconfitte accumulate dalla squadra italiana nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui