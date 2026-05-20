Italia-Cechia oggi Mondiali hockey ghiaccio 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, mercoledì 20 maggio, si disputa la partita tra Italia e Cechia, quarta giornata dei Campionati Mondiali di hockey su ghiaccio di Top Division, in corso in Svizzera. La sfida si svolge in un momento cruciale del torneo, con le due squadre che cercano punti importanti per la classifica. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orario e programmazione specifica. La partita rappresenta un’occasione per entrambe di migliorare la propria posizione nel torneo.

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Una partita per svoltare, anche se sarà un compito arduo. Oggi, mercoledì 20 maggio, si gioca Italia-Cechia, quarto appuntamento dei Campionati Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio di Top Division in fase di svolgimento in Svizzera. Dopo tre K.O di fila, il Blue Team andrà a caccia di una vittoria, trovandosi al cospetto di una squadra competitiva e di esperienza. Al momento i cechi infatti occupano la terza posizione in classifica con sette punti, maturati grazie alla vittoria nel match inaugurale con la Danimarca (4-1), alla sconfitta ai tempi supplementari patita contro la Slovenia (3-2) ed al successo contro la Svezia (3-4). Per i nostri ragazzi il compito sarà quello di raccogliere quanto seminato in questo ultimo periodo, cercando di gettare per quanto possibile il cuore oltre l’ostacolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Cechia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Coppa Italia Serie A1 - Finale - Hockey Trissino x Ubroker Bassano Sullo stesso argomento Leggi anche: Italia-Canada oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la gara giocata ieri contro il Canada, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista per il suo secondo impegno ai... Italia-Cechia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingUna partita per svoltare, anche se sarà un compito arduo. Oggi, mercoledì 20 maggio, si gioca Italia-Cechia, quarto appuntamento dei Campionati Mondiali ... oasport.it LIVE Italia-Cechia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: incrocio proibitivo per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it