Mondiali arriva il VAR 3D | i gemelli digitali per arbitri infallibili

Durante i prossimi Mondiali sarà introdotto il VAR 3D, un sistema che utilizza gemelli digitali per assistere gli arbitri nelle decisioni. Il nuovo sistema si basa su 36 telecamere 4K che raccoglieranno dati fisici dettagliati, come la posizione dei giocatori e il tracciamento del pallone. Una delle sfide principali riguarda la capacità del sistema di distinguere tra capelli e testa, grazie all'elaborazione di informazioni visive e tridimensionali. Questa tecnologia mira a migliorare la precisione delle decisioni arbitrali in campo.

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? Punti chiave Come farà il sistema a distinguere i capelli dalla testa?. Quali dati fisici verranno raccolti con le 36 telecamere 4K?. Perché i modelli digitali attuali vengono percepiti come poco realistici?. Chi gestirà i tre milioni di punti dati di ogni atleta?.? In Breve Valerio Rizzo coordina l'uso del 3D Gaussian Splatting per modelli anatomici precisi.. Scansioni con 36 telecamere 4K generano tre milioni di punti dati per atleta.. Tra il 4 e il 13 giugno 28 rig mobili serviranno ai base camp.. Il sistema integra i dati della Semi-Automated Offside Technology per i 48 team.. Il nuovo sistema di gestione delle decisioni arbitrali debutterà al Mondiale di calcio grazie alla collaborazione tra Lenovo e Fifa, introducendo la tecnologia VAR in 3D per migliorare la precisione delle valutazioni sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali, arriva il VAR 3D: i gemelli digitali per arbitri infallibili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kadir nanrn durum kritik, dua edin. Afrann dizisi bitiyor mu Niye açklama yaplmyor Sullo stesso argomento Leggi anche: Mondiali, l’AI va in aiuto degli arbitri: avatar 3D dei giocatori per rilevare i fuorigioco Mondiali 2026, presentata la lista ufficiale di arbitri e VAR: due sono italiani!Mercato Milan, contatto diretto con l’agente di Lewandowski: pronto il duello con la Juve per il colpo a zero? Enzo Fernandez Chelsea, caso... Rivoluzione AI per i Mondiali 2026: gli avatar 3D dei giocatori in aiuto degli arbitri #mondiali #avatar #giocatori3d #var #arbitri x.com Al mondiale di calcio debutta il 3D VarGli avatar dei giocatori renderanno più precise le immagini, soprattutto in caso di fuorigioco: Daremo agli arbitri uno strumento migliore per prendere decisioni e al pubblico per capirle spiega Pie ... msn.com Il 3D Var dei Mondiali 2026: come funziona il sistema che vuole cambiare il fuorigiocoAi Mondiali Fifa 2026, Lenovo introdurrà un nuovo sistema di visualizzazione tridimensionale del fuorigioco che promette di cambiare il modo in cui arbitri, giocatori e pubblico interpretano le decisi ... corriere.it Will VAR benefit or cost us at the World Cup reddit