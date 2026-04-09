Mondiali 2026 presentata la lista ufficiale di arbitri e VAR | due sono italiani!

È stata resa pubblica la lista ufficiale degli arbitri e dei tecnici VAR che prenderanno parte ai Mondiali 2026, in programma tra Messico, Canada e Stati Uniti. Tra i nominativi ci sono due italiani, i cui nomi sono stati confermati tra gli ufficiali di gara per il torneo. Nonostante la nazionale nazionale non si sia qualificata, l’Italia sarà rappresentata da queste figure nel settore arbitrale durante la competizione.

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