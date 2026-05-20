A un mese dall’inizio dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti, i tifosi immigrati manifestano preoccupazioni riguardo ai controlli delle forze dell’ordine e alla possibilità di espulsioni. La presenza di agenti di immigrazione nelle aree pubbliche e negli stadi ha sollevato timori tra le comunità straniere, che temono ripercussioni per sé e i propri familiari. Questa situazione crea un clima di incertezza tra chi desidera seguire gli eventi sportivi, mentre le autorità hanno ribadito che le operazioni di controllo sono mirate a garantire la sicurezza.

Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità Ferreira Pinto a cuore aperto: «Dalle arance al biglietto per l’Italia. A Bergamo ho trovato la vita» Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal torna campione d’Inghilterra: Londra si tinge di rosso! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mondiali 2026 negli USA: l’ombra dell’ICE spaventa i tifosi immigrati

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