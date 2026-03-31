Pedro Pascal Madonna e Jane Fonda uniti contro la prigione dei bambini dell’ICE negli USA

Decine di celebrità e personalità pubbliche hanno firmato una lettera aperta rivolta alle autorità statunitensi, chiedendo la chiusura immediata del centro di detenzione per l’immigrazione nel Texas. Il documento denuncia la condizione dei bambini e delle loro famiglie trattenuti nelle strutture gestite dall’ICE, specificando la presenza di minori e adulti in condizioni di detenzione. La richiesta si rivolge alle autorità competenti senza ulteriori commenti o analisi.

Decine di celebrità e personalità pubbliche hanno unito le loro voci in una lettera aperta che chiede la chiusura immediata del Dilley Immigration Processing Center in Texas, un centro di detenzione gestito dall’ICE dove vengono trattenuti bambini e le loro famiglie. Tra i firmatari figurano nomi di primo piano come Pedro Pascal, Madonna, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Jane Fonda, Ben Stiller, Elliot Page, John Legend e molti altri, per un totale di oltre 140 persone. La lettera, pubblicata su Change.org e aperta a nuove firme, denuncia le condizioni definite “disumane” in cui vengono trattenuti i minori. “Nessun bambino dovrebbe essere... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Pedro Pascal, Madonna e Jane Fonda uniti contro la “prigione dei bambini” dell’ICE, negli USA Articoli correlati Leggi anche: Da Bruce Springsteen a Jane Fonda e Robert De Niro: artisti e cittadini uniti nelle piazze americane chiedere la fine della guerra in Iran e dell'amministrazione Trump Blocco negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICEGli Stati Uniti piombano nuovamente nel baratro dello shutdown, una crisi che sembrava scongiurata lo scorso gennaio ma che è esplosa con violenza... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Pedro Pascal, Madonna, Mark Ruffalo and More Demand Ice Facility for Children Shut Down, Sign Open Letter: ‘Children Belong in Schools. Not Detention Centers’; Madonna, Pedro Pascal, Ms. Rachel & Dozens More Stars Sign Petition Demanding 'Immediate Closure' of Ice Detention Center in Texas. Pedro Pascal troppo affettuoso con Vanessa Kirby? I motivi (che non convincono tutti i fan)Può sembrare sicuro di sé sul red carpet, ma per Pedro Pascal l’esposizione pubblica è tutt’altro che semplice. L’attore, nuovo volto di Reed Richards ne I Fantastici Quattro – Gli inizi della Marvel, ... iodonna.it