Mondiali 2026 cauzione per giocatori e tifosi di cinque nazionali africane per entrare negli USA

Per i Mondiali 2026, tifosi e giocatori di cinque nazionali africane devono versare cauzioni fino a 15.000 dollari per entrare negli Stati Uniti. La misura riguarda le persone provenienti da queste nazionali che desiderano seguire la manifestazione calcistica nel paese. La decisione è stata comunicata dalle autorità statunitensi, che hanno adottato questa misura di sicurezza in vista dell'evento.

I tifosi e i giocatori di cinque nazionali africane rischiano cauzioni fino a 15.000 dollari per entrare negli USA in occasione dei Mondiali 2026. La misura complica la trasferta e accende polemiche internazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Clamoroso: l’Iran si ritira dai Mondiali 2026. “Non andremo negli USA”Terremoto geopolitico ai vertici del calcio mondiale: l’Iran ha ufficializzato il ritiro dai Mondiali 2026. L'Iran non parteciperà ai Mondiali 2026 negli Usa: cosa cambia per l'ItaliaLa nazionale di calcio dell'Iran non parteciperà ai prossimi Mondiali in programma in estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Approfondimenti e contenuti su Mondiali 2026 cauzione per giocatori e... Mondiali 2026, cauzione per giocatori e tifosi di cinque nazionali africane per entrare negli USAI tifosi e i giocatori di cinque nazionali africane rischiano cauzioni fino a 15.000 dollari per entrare negli USA in occasione dei Mondiali 2026. La misura complica la trasferta e accende polemiche ... fanpage.it Italia ai Mondiali 2026, quanto vale la qualificazioneAppuntamento giovedì alle 20.45 a Bergamo contro l'Irlanda del Nord per l'Italia di Gattuso, che in caso di successo inseguirà un posto al Mondiale contro la vincente di Galles-Bosnia. Ma quanto vale ... sport.sky.it