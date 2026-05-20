Due mila lavoratori dello stadio SoFi hanno annunciato che potrebbero fermarsi per uno sciopero durante i prossimi Mondiali del 2026. La protesta riguarda la protezione dei loro diritti, in particolare nei confronti degli agenti dell’Ice presenti durante le partite. La possibilità di uno sciopero solleva il problema di come si potrebbe modificare l’organizzazione dei servizi e la gestione degli eventi nel caso in cui le assenze si concretizzino. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso tra le parti coinvolte.

? Punti chiave Chi proteggerà i lavoratori dagli agenti dell'Ice durante le partite?. Come influirà lo sciopero sulla gestione dei servizi allo stadio?. Perché il sindacato chiede alla FIFA di non condividere i dati?. Quali rischi corre l'organizzazione del debutto degli Stati Uniti?.? In Breve Sindacato Unite Here Local 11 chiede divieto agenti Ice nelle aree dello stadio.. Isaac Martínez e addetti ristoro temono condivisione dati personali con agenzie federali.. Rischio disservizi per otto partite tra cui debutto USA-Paraguay il 12 giugno.. Settore pulizia e ristorazione di Inglewood minaccia stop operativo durante i Mondiali.. Circa 2.000... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: 2.000 lavoratori minacciano lo sciopero allo stadio SoFi

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