Disservizi e pochi blocchi di ricette I dottori minacciano lo sciopero

I medici di medicina generale hanno annunciato la possibilità di uno sciopero a causa di disservizi e della scarsità di blocchi di ricette. La Fimmg, il sindacato che rappresenta i medici di base, si è unita alle proteste, sottolineando le difficoltà che stanno affrontando nel loro lavoro quotidiano. La questione riguarda soprattutto le inefficienze del sistema e le conseguenze sulla loro attività.

Si è unita anche la Fimmg, sindacato dei medici di medicina generale, al coro che denuncia un inizio del mese da tregenda persino per le non brillantissime performance storiche del Siss o Sistema informativo socio-sanitario, l'infrastruttura regionale dalla quale dipende tutto il lavoro burocratico dei medici di famiglia. Pure l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso, un annetto fa a una commissione del Pirellone, spiegò che la frequenza con la quale il sistema si pianta il lunedì poteva essere correlata a lacune di manutenzione, nel corso del fine settimana, da parte di Aria, la società della Regione che ha incorporato Lombardia informatica, a sua volta responsabile dell'infrastruttura hardware e software in house.