Elisabetta Franchi scatta lo stato di agitazione alla Betty Blue | lavoratori pronti allo sciopero

I lavoratori della Betty Blue, azienda di moda fondata da Elisabetta Franchi, hanno proclamato lo stato di agitazione in vista dell’otto marzo. La decisione arriva in seguito a tensioni sul fronte delle condizioni di lavoro e della gestione aziendale. L’azienda si trova ora di fronte a un possibile sciopero, con i dipendenti pronti a manifestare per rivendicare le proprie richieste.

Oltre 300 dipendenti coinvolti tra Cadriano di Granarolo e i negozi in Italia. La Filcams-Cgil: “Dopo mesi di attesa la trattativa non è mai partita” Otto marzo all'insegna dello stato di agitazione per i lavoratori della Betty Blue, l’azienda di moda fondata dall’imprenditrice Elisabetta Franchi. La mobilitazione, proclamata insieme alla Filcams Cgil di Bologna, riguarda oltre 300 dipendenti tra la sede produttiva di Cadriano e i negozi dell’azienda presenti in tutta Italia. Al centro della protesta c’è il mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto lo scorso 31 dicembre. Dopo mesi di attesa per l’avvio della trattativa, lavoratrici e lavoratori hanno deciso all’unanimità di proclamare lo stato di agitazione e non escludono nei prossimi giorni iniziative pubbliche e scioperi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Scioperi in vista alla "Betty Blue" di Elisabetta Franchi per il rinnovo del contrattoBologna, 6 marzo 2026 – Stato di agitazione e sciopero (la data è da decidere) per lavoratrici e lavoratori di "Betty Blue" di Elisabetta Franchi.

Operatori Cup in stato di agitazione: "Straordinari non riconosciuti ora siamo pronti allo sciopero"I dipendenti dei Cup aretini dell’Asl Tse hanno proclamato lo stato di agitazione e minacciano lo sciopero.

Altri aggiornamenti su Elisabetta Franchi.

Discussioni sull' argomento Elisabetta Franchi, la battaglia dei sindacati per l'8 marzo: Azienda sempre in utile, non concede nulla alle lavoratrici; Scioperi in vista alla Betty Blue di Elisabetta Franchi per il rinnovo del contratto.

Elisabetta Franchi, scatta lo stato di agitazione alla Betty Blue: lavoratori pronti allo scioperoOltre 300 dipendenti coinvolti tra Cadriano di Granarolo e i negozi in Italia. La Filcams-Cgil: Dopo mesi di attesa la trattativa non è mai partita ... bolognatoday.it

Elisabetta Franchi, la rivolta dei sindacati per l’8 marzo: «Azienda sempre in utile, non concede nulla alle lavoratrici»Lo stato d’agitazione proclamato alla Betty Blue, il marchio della celebre stilista. Al centro della protesta il mancato rinnovo del contratto integrativo. La Cgil: «L’azienda, per la stragrande maggi ... corrieredibologna.corriere.it

Elisabetta Franchi, scatta lo stato di agitazione alla Betty Blue: lavoratori pronti allo sciopero x.com

Dressed in black, touched by gold #ElisabettaFranchi #EFSS26 #SpringSummer2026 - facebook.com facebook