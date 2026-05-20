Mollie vola nel 2025 | ricavi +29% e piano per dominare l’Europa

Nel 2025 Mollie prevede un aumento dei ricavi del 29% grazie a una strategia di crescita in Europa. La società ha annunciato l'integrazione con GoCardless, che cambierà la gestione dei pagamenti. Questa collaborazione consentirà ai commercianti italiani di usufruire di un'interfaccia unica per gestire più facilmente le transazioni. La nuova piattaforma mira a semplificare e migliorare l’esperienza di pagamento, offrendo strumenti più efficienti e unificati.

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? Punti chiave Come cambierà la gestione dei pagamenti con l'integrazione tra Mollie e GoCardless?. Quali vantaggi concreti otterrà il commerciante italiano dalla nuova interfaccia unica?. Come influirà l'espansione di Mollie sui costi operativi delle imprese europee?. Perché l'unione tra pagamenti e credito cambierà la liquidità delle PMI?.? In Breve Ricavi netti a 147 milioni di euro con ingresso in 12 nuovi mercati.. Mollie Capital ha erogato oltre 250 milioni di euro per il tessuto produttivo.. Integrazione con GoCardless prevista nel 2026 per 350.000 aziende clienti.. Obiettivo copertura totale del continente europeo entro giugno 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mollie vola nel 2025: ricavi +29% e piano per dominare l’Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il caffè Kimbo vola nel 2025: ricavi oltre 300 milioni e debito in forte caloIl Consiglio di Amministrazione di Kimbo Spa ha chiuso il bilancio relativo all’esercizio 2025, che segna un punto di svolta importante nel percorso... MFE vola in Europa: ricavi a 4 miliardi e utile raddoppiato? Cosa sapere MFE registra ricavi a 4 miliardi di euro e utile netto raddoppiato nel 2025.