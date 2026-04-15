Era ricercato per rapina e spacciava alle Cascine arrestato

Un uomo di 37 anni di origine marocchina è stato arrestato dopo un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti. Era ricercato per reati di rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale commessi nel corso del 2023. Secondo quanto accertato, il cittadino spacciava alle Cascine, area nota per attività di vendita di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri.

Ordine di carcerazione per reati di rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, commessi nel 2023, per un cittadino di origine marocchina di 37 anni. È quanto ordinato dalla squadra mobile di Firenze nella mattinata di ieri, martedì 14 aprile, quando alcuni poliziotti in borghese.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze, arrestato alle Cascine: deve scontare oltre 3 anni di carcere per rapina e resistenza a pubblico ufficialeNella mattinata di martedì 14 aprile 2026, i poliziotti durante un servizio in borghese di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno... Chiede asilo politico alla questura di Livorno ma era ricercato per rapina e associazione a delinquere: arrestatoPolizia e carabinieri di Livorno hanno arrestato un 31enne di origine turca con le accuse di associazione a delinquere, rapina qualificata,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ricercato per furto e rapina alla Coop, la polizia arresta 28enne; Caserta, finisce la fuga del ricercato per tentato omicidio e rapina: scovato in un casolare a Ischitella; Ricercato da un anno per rapina e droga, latitante arrestato in città; Ragazzo di 15 anni arrestato in un campo di calcetto a Mozzate. Caserta, finisce la fuga del ricercato per tentato omicidio e rapina: scovato in un casolare a IschitellaArrestato a Caserta un ricercato per furto, rapina e tentato omicidio: individuato in un casolare dopo indagini della Polizia. virgilio.it Rapina, lesioni e tentato omicidio: in manette ricercatoIn manette un ricercato destinatario di un ordine di carcerazione per i reati di furto aggravato, rapina aggravata, lesioni personali e tentato omicidio. E’ l’operazione degli agenti del commissariato ... casertanews.it Era ricercato per una presunta maxi evasione da 63 milioni. Viveva tra Asti e il Monferrato, condividendo sui social una vita tra ristoranti e viaggi - facebook.com facebook