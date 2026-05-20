Molestie per strada giovane palpeggiata da un 77enne che poi aggredisce i Carabinieri

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 25 anni stava tornando a casa a piedi insieme alla sorella quando è stata avvicinata da un uomo di 77 anni. L'uomo ha molestato la giovane, poi ha aggredito i Carabinieri intervenuti sul posto. La presenza della sorella non è riuscita a impedire l'aggressione e l'episodio si è concluso con l'intervento delle forze dell'ordine. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle conseguenze legali dell'accaduto.

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Non è bastata la presenza della sorella accanto per sentirsi al sicuro. Una ragazza di 25 anni che stava rientrando a casa a piedi assieme alla familiare, è stata aggredita e palpeggiata da uomo incrociato per strada. È successo a Fontivegge, quartiere da sempre sensibile della città, in via. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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