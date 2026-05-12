Fugge a piedi getta la droga e poi aggredisce i Carabinieri | arrestato giovane irregolare

Da modenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un residente ha chiamato le forze dell’ordine segnalando un giovane che si aggirava in modo sospetto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno trovato un ragazzo di 20 anni di origini tunisine. Quando i militari si sono avvicinati, il giovane ha tentato di scappare a piedi, ha gettato una sostanza stupefacente e ha cercato di opporsi all’arresto. Alla fine, è stato condotto in caserma.

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La segnalazione di un residente ha fatto scattare l'intervento dei militari dell'Arma, culminato con l'arresto di un 20enne di origini tunisine per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato la sera del 10 maggio 2026, intorno alle ore 20.00, quando.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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