Barcolla lungo la strada poi insulta e aggredisce i carabinieri | 63enne in manette

Un uomo di 63 anni è stato arrestato dopo aver mostrato un comportamento irascibile lungo una strada, insultando e aggredendo i carabinieri intervenuti. Fin dall'inizio, si sarebbe comportato in modo aggressivo e alla fine avrebbe tentato di colpire le forze dell'ordine. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo.

Nel pomeriggio di martedì 3 marzo, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Peschiera del Garda, hanno tratto in arresto una 63enne della provincia veronese, già nota alle forze dell'ordine, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Il fatto ha avuto luogo nel Comune di Pescantina, dove la donna era stata notata dai clienti di un noto bar mentre si aggirava nei pressi di questo, barcollando lungo la vicina strada.

