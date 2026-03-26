Un cammino verso la Verna tra storia arte e spiritualità nella Toscana del ‘400

Sabato 28 marzo alle 15, si svolgerà un itinerario tra storia, arte e spiritualità nella Toscana del Quattrocento, partendo da Arezzo e raggiungendo la Verna. L’evento prevede una visita guidata che approfondisce il patrimonio culturale e religioso della zona, con tappe che riguardano edifici storici, opere d’arte e luoghi di spiritualità del XV secolo. L’iniziativa è aperta al pubblico e non richiede prenotazione.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Un viaggio tra tempo, arte e spiritualità nella Toscana del ‘400. L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo quando, alle 15.00, prenderà il via un’esperienza itinerante che accompagnerà dalla frazione La Beccia fino al santuario della Verna con tappe dove verrà proposto un approfondimento storico-artistico tra le riforme granducali e l’eredità dei Della Robbia a cura della guida turistica abilitata Axel Castigli. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è organizzata dal Comune di Chiusi della Verna insieme all’Unione dei Comuni Montani del Casentino all’interno del calendario di eventi del “Capodanno dell’Annunciazione 2026” sostenuti dal Consiglio Regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un cammino verso la Verna tra storia, arte e spiritualità nella Toscana del ‘400 Articoli correlati Tesori del territorio: la millenaria Abbazia di Cava de’ Tirreni incanta i visitatori tra spiritualità, arte e storiaUn vero gioiello del nostro territorio, storico, culturale e spirituale: l'Abbazia Benedettina SS. Ci vediamo in biblioteca, terzo appuntamento: un viaggio tra spiritualità, arte e storiaProsegue a Nogara la rassegna culturale “Ci vediamo in biblioteca”, promossa da Amiamo La Bassa con la sezione "Libri da Gustare" con il patrocinio... Tutti gli aggiornamenti su Un cammino verso la Verna tra storia... Temi più discussi: Bagno a Ripoli. In cammino contro la mafia, gli studenti realizzano il Percorso della Legalità; Camminata in Val di Chio la Valle di Dio; Disarmare i cuori per un cammino di pace; Accademia del Maggio: nasce Youth Orchestra Lab, residenza artistica per giovani musicisti. Un cammino verso la Verna tra storia, arte e spiritualità nella Toscana del ‘400Arezzo, 26 marzo 2026 – Un viaggio tra tempo, arte e spiritualità nella Toscana del ‘400. L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo quando, alle 15.00, prenderà il via un’esperienza itinerante che ... lanazione.it Toscana delle Donne: In cammino verso la nostra libertàLibertà: queste sette lettere contengono un senso profondo del cammino che stiamo facendo, il cammino per i diritti delle donne. Come si fa a non parlare di libertà in questo momento storico? Abbiamo ... lanazione.it Si tratta del secondo sisma di magnitudo piuttosto elevata registrato in Toscana in poco più di 24 ore - facebook.com facebook Anche la #Toscana del #vino punta sulle #bollicine: l’ #IgtToscana diventa anche #spumante. Via libera del #ComitatoNazionaleVini del @SocialMasaf alla modifica del #disciplinare, ora il dossier in #Ue. #CesareCecchi ( #ConsorzioVinoToscana): “opportun x.com