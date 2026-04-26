Il centrocampista, ex Real Madrid, potrebbe rimanere al Milan anche nella prossima stagione, ma si parla di tre condizioni che dovrebbe soddisfare. Al momento, queste condizioni non sono state rese pubbliche, e non ci sono conferme ufficiali da parte del club. La situazione resta in evoluzione, con eventuali sviluppi che potrebbero chiarire i dettagli di questa possibile conferma.

Uno dei giocatori più importanti in questa stagione per il Milan è ed è stato Luka Modric. Il centrocampista è arrivato in estate a parametro zero dopo aver vinto tutto con il Real Madrid. Un colpo che ha diviso inizialmente: chi era sicuro, viste le qualità del croato, chi aveva dei dubbi vista l'età (classe 1985) e il chilometraggio importante sulle gambe. Invece Modric è stato fin dà subito decisivo. Nel suo contratto c'è l'opzione per giocare in rossonero anche il prossimo anno, ma deciderà solo il giocatore. Sarebbero tre le condizioni per il rinnovo di Luka Modric con il Milan anche in vista della prossima stagione, lo riporta 'Tuttosport'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modri?: tre condizioni per restare al Milan. Ecco cosa filtra

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