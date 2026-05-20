Il leader indiano è arrivato in Italia per una visita ufficiale, con un programma che ha previsto un incontro al Quirinale e un colloquio con la premier. La visita si inserisce in un momento di attenzione tra i due paesi, con incontri che si sono svolti in un clima di collaborazione. La premier ha accolto il leader indiano per discutere di questioni di interesse comune, mentre al Quirinale sono stati trattati vari aspetti delle relazioni bilaterali.

Spazio alla visita in Italia del leader indiano Modi. Il programma ha previsto prima la visita al Quirinale e successivamente il bilaterale con la premier Meloni. Sul tavolo il nodo energia e numerosi accordi commerciali. Servizio di Augusto Cantelmi. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Modi in Italia. Meloni: visione comune del futuro

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