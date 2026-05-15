Milano ospita oggi la terza edizione italiana di Investopia, un evento internazionale che riunisce investitori, istituzioni e imprese. Durante la giornata, il ministro Alhawi ha annunciato che gli Emirati portano in Italia 40 miliardi di euro e condividono una visione comune per il futuro. L’iniziativa si concentra sull’esplorazione di nuove opportunità di crescita e collaborazione tra i diversi attori coinvolti. La manifestazione si tiene nel contesto di un invito a rafforzare i legami economici tra i due paesi.

Dal manifatturiero all’intelligenza artificiale, dall’agroalimentare alle energie rinnovabili: la terza edizione italiana del forum di Abu Dhabi rilancia il partenariato strategico Italia-EAU con una delegazione di alto livello e oltre 600 partecipanti. Lo spiega il ministro di Stato per gli Affari Esteri degli Emirati, Mohammad Alhawi, sottosegretario al ministero degli Investimenti, in un colloquio con Formiche.net Milano accoglie oggi la terza edizione italiana di Investopia, il forum internazionale che riunisce investitori, istituzioni e imprese per esplorare nuove opportunità di crescita e collaborazione. Nato negli Emirati Arabi Uniti... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gli Emirati portano in Italia 40 miliardi e una visione comune per il futuro. Parla il ministro Alhawi

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