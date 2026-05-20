Modena torna a casa lo chef | Penso ai meno fortunati

A Modena, lo chef di 59 anni, rimasto ferito sabato scorso, è tornato a casa e sta meglio. Con lui, si trova ora la famiglia, che ha confermato il suo stato di salute stabile. L’incidente ha coinvolto lo chef durante le operazioni di lavoro, ma i dettagli non sono ancora stati resi noti. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto, che ha destato preoccupazione nella comunità locale. La famiglia ha ringraziato chi ha mostrato vicinanza e solidarietà.

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È tornato a casa e finalmente sta meglio. Ermanno, lo chef di 59 anni rimasto ferito sabato pomeriggio nel centro di Modena durante la folle corsa in auto di Salim El Koudri, è stato dimesso ieri dall’ospedale di Baggiovara con una prognosi di 30 giorni per il trauma cranico riportato nell’attentato. Nel pomeriggio ha potuto riabbracciare la sua famiglia, che dopo giorni di paura tira ora un primo sospiro di sollievo.Accanto a lui ci saranno le figlie, la sorella e tutte le persone che gli sono state vicine in questi giorni drammatici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Modena, torna a casa lo chef: "Penso ai meno fortunati" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Montagna con tutti i comfort | Camugnano sfida le grandi città Sullo stesso argomento Auto su folla a Modena, lo chef ferito dimesso dall'ospedaleErmanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio, quando la Citroen C3 del 31enne Salim El Koudri si è lanciata a tutta velocità... De Winter dopo Napoli-Milan: “Poco fortunati sull’episodio. Ora penso serva equilibrio”Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che... Lo chef ferito a Modena dimesso dall'ospedale, torna a casa. Ermanno Muccini ha avuto una prognosi di 30 giorni. La sorella: Vorrei che fosse sereno #ANSA x.com