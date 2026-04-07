Dopo la partita tra Napoli e Milan, il difensore rossonero ha commentato l’episodio controverso che ha coinvolto la sua squadra, definendolo “poco fortunato”. Ha aggiunto che, a suo avviso, ora è necessario mantenere un atteggiamento equilibrato. Le sue parole sono state raccolte da 'SportMediaset' poco dopo il fischio finale, senza ulteriori approfondimenti o deduzioni.

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla gara: «Penso che sia stata una partita molto chiusa per entrambe. Ci sono state poche occasioni ma loro le hanno sfruttate. Loro si sono difesi bene, anche noi credo. Ma sull’episodio siamo stati poco fortunati. Merito loro che si sono difesi bene». Sul momento difficile del Milan: «Penso ci serva equilibrio, dobbiamo andare avanti come sempre fatto, ci ha portato a questo posto in classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Winter dopo Napoli-Milan: “Poco fortunati sull’episodio. Ora penso serva equilibrio”

Tegola Milan, poco prima del Parma si fa male Gabbia: al suo posto De WinterInfortunio dell'ultima ora per Massimiliano Allegri, oggi sostituito in panchina dal suo vice Marco Landucci dopo il caso con Cesc Fabregas nel...

Napoli-Milan, Allegri: “Abbiamo concesso poco, partita decisa da un episodio”“Abbiamo concesso davvero poche occasioni agli avversari, quindi vanno fatti i complimenti a loro per come hanno saputo sfruttarle.

Temi più discussi: De Winter e l'incubo Hojlund: dal 3 in pagella alla sfida di Pasquetta. Ma intanto Koni è rinato; Hojlund contro De Winter, atto secondo: il Napoli-Milan di Supercoppa Italiana è stato a senso unico; Le pagelle Napoli-Milan: Politano la risolve in pochi minuti, De Winter e Fofana sbagliano sul gol, Rabiot l'ultimo ad arrendersi; Napoli-Milan (1-0), le pagelle rossonere: De Winter regala il pallone a Politano (5), Maignan non può nulla (6), Tomori irriconoscibile (5).

Anguissa annulla Rabiot, Pavlovic in fiducia. Alisson cambia la partita, De Winter imperfetto: pagelle Napoli-MilanMilinkovic-Savic 6 Al 13’ fa venire i brividi al Maradona con un’uscita a vuoto, per fortuna Pavlovic non è preciso. Juan Jesus 6.5 Schierato a destra, non va in difficoltà con la velocità di Nkunku. tuttosport.com

Napoli-Milan, pagelle: Politano fulmina Maignan, Conte fuoriclasse. Il voto a De Bruyne e AlissonIl Napoli coglie la quinta vittoria consecutiva: al Maradona la squadra di Antonio Conte batte e scavalca il Milan di Allegri con un gol di Politano. areanapoli.it

NapoliMagazine.Com. . VIDEO NM - Napoli-Milan, la storia della piccola Francesca nata 9 anni fa quando alla mamma si ruppero le acque mentre era allo Stadio Delia Paciello - facebook.com facebook

#Conte dopo Napoli-Milan: "Scudetto, siamo realisti. Non dovremmo sbagliare mai" #SkySport x.com