Auto su folla a Modena lo chef ferito dimesso dall' ospedale

A Modena un'auto ha investito un gruppo di persone in strada, coinvolgendo diversi pedoni. Tra di loro c'era anche uno chef, rimasto ferito durante l'incidente. Dopo aver ricevuto le cure mediche, l'uomo è stato dimesso dall'ospedale. Inizialmente tra i primi ad essere colpiti, non ha subito ferite gravi, ma ha riportato un trauma che ha richiesto interventi medici. La dinamica dell’incidente è sotto verifica da parte delle forze dell'ordine.

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Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio, quando la Citroen C3 del 31enne Salim El Koudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara (Modena) ed è tornato a casa. "Vorrei che fosse tranquillo e sereno", ha dichiarato la sorella Maria Grazia. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Koudri. Non aveva riportato ferite gravi ma un trauma cranico con prognosi di trenta giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Auto su folla a Modena, lo chef ferito dimesso dall'ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Auto contro la folla a Modena, la notizia dall’ospedale è appena arrivataArrivano segnali incoraggianti dall’ospedale per due delle persone rimaste gravemente ferite nell’investimento avvenuto sabato pomeriggio in pieno... Incidente tra la folla ad Amalfi: autista della Sita dimesso dall'ospedaleSi sono fortunatamente rivelate meno gravi del previsto le condizioni dell'autista della Sita coinvolto nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio... Auto sulla folla a Modena. La destra e la sinistra si sono subito tribalizzate. L’autore del gesto è un pazzo o un terrorista? Forse è più complicato di così. Fatemi sapere la vostra. Ne abbiamo parlato a Zapping nell’ultima puntata. Link in bio x.com Auto su folla a Modena, gip: Per El Koudri pericolo di fuga e rischio reiterazione reatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Auto su folla a Modena, gip: 'Per El Koudri pericolo di fuga e rischio reiterazione reato' ... tg24.sky.it Auto su folla a Modena, il video dell'attacco e della fugaI frame che già circolano sui social mostrano l'utilitaria che arriva a velocità sostenuta e che colpisce i primi passanti che camminano accanto ai negozi sulla sinistra di via Emilia, quindi la ... tg24.sky.it Campagna del sud Italia - auto? reddit