Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Modena in relazione a una sparatoria avvenuta con un'auto e un coltello. La polizia ha fermato il sospetto e ha sequestrato l'arma bianca e l'auto usata nell'episodio. La magistratura sta valutando se ci siano elementi per escludere la premeditazione, considerando che l'arma era già presente al momento dell'intervento. Il giudice ha deciso di non considerare il disturbo psichiatrico del sospetto come fattore influente nelle decisioni legali.

? Punti chiave Come può la magistratura escludere la premeditazione se l'arma era già presente?. Perché il disturbo psichiatrico dell'uomo non ha influenzato la decisione del giudice?. Quali differenze distinguono questo caso dal recente episodio di cronaca a Roma?. Come influirà la documentazione clinica sulla valutazione della responsabilità penale?.? In Breve Passante Luca Signorelli ferito due volte con coltello durante la fuga del trentunenne.. Giudice Donatella Pianezzi convalida il carcere per prevenire reiterazione reati e fuga.. Documenti medici attestano disturbo schizoide e precedenti cure presso centro Castelfranco Emilia.. Procura non ha ancora contestato la premeditazione nonostante l'arma portata da casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, strage con l’auto e coltello: arrestato il 31enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Auto travolge i pedoni a Modena: limpatto, poi la fuga di Salim El Koudri [LA RICOSTRUZIONE]

Sullo stesso argomento

Auto sui pedoni a Modena, 31enne accusato di strage e lesioni aggravateMomenti di terrore in via Emilia centro: l’uomo ha travolto diversi passanti con l’auto, poi ha tentato la fuga a piedi.

Modena, strage su marciapiede: auto investe 10 persone e poi coltello? Punti chiave Come ha fatto l'autista a scendere dall'auto dopo l'impatto? Chi sono i testimoni che hanno visto l'attacco con il coltello? Perché il...

#Modena Dimesso dall'ospedale uno degli 8 pedoni travolti in auto da El #Koudri. Convalidato l'arresto del 31enne, anche per la possibilità di fuga: azione lucida, scrive il gip; restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante x.com

Buffo come l'insegnamento appreso dal popolino dei fatti di Modena non sia miglioriamo la sanità pubblica! ma RIMANDIAMOLI A CASA!! (e il tipo è italiano...). La gente si fa dettare false priorità dai politici populisti. Preferiscono vedere i barconi affondati c reddit

Diretta da Modena, travolge con l’auto i pedoni e fugge, poi accoltella il passante che riesce a fermarlo: 8 feriti. Fermato per strage. La telefonata di MattarellaOrrore in pieno centro: un’auto a tutta velocità ha travolto i pedoni, poi lo schianto e la fuga di Salim El Koudri, 31 anni, viveva a Ravarino ed è stato in cura al Centro di salute mentale fino al 2 ... ilrestodelcarlino.it

Auto sulla folla a Modena, aggressore accusato di strage: l'uomo ha problemi psichiatriciSono otto i feriti di cui quattro in condizioni gravi dopo che un uomo sabato ha travolto con la sua auto i passanti in centro a Modena. Tra loro una turista tedesca e una cittadina polacca. L'aggress ... it.euronews.com