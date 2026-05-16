A Modena, un incidente si è trasformato in una scena di violenza quando un'auto ha investito dieci persone su un marciapiede, per poi proseguire l’azione con un coltello. Dopo l’impatto, l’autista è sceso dall’auto, e al momento non sono chiare le modalità del suo intervento. Alcuni testimoni hanno assistito all’attacco con il coltello, ma i dettagli sui loro racconti non sono ancora stati resi pubblici. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze e indagando sui motivi dell’accaduto.

? Punti chiave Come ha fatto l'autista a scendere dall'auto dopo l'impatto?. Chi sono i testimoni che hanno visto l'attacco con il coltello?. Perché il conducente ha puntato direttamente la folla sul marciapiede?. Quali indizi hanno trovato gli inquirenti sulla motivazione del gesto?.? In Breve Venerdì 16 maggio 2026, auto a 100 kmh ha colpito pedoni in via Emilia Centro.. Quattro feriti gravi e un uomo accoltellato richiedono cure intensive in ospedale.. Sospettato fermato dalle forze dell'ordine e condotto in questura per accertamenti.. Indagini in corso sulla vulnerabilità della separazione carreggiata e marciapiede a Modena.. Nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2026, un’auto ha travolto circa dieci pedoni in via Emilia Centro a Modena, scatenando il panico tra i passanti dopo una violenta accelerazione verso il marciapiede. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, strage su marciapiede: auto investe 10 persone e poi coltello

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