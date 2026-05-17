Un episodio violento si è verificato in via Emilia centro a Modena, dove un uomo di 31 anni ha investito diversi passanti con l’auto. Dopo aver causato i danni, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato subito fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato accusato di aver provocato una strage e di lesioni aggravate, e si trova ora in custodia. L’incidente ha provocato momenti di paura tra i presenti e si sta indagando sulle cause del gesto.

Momenti di terrore in via Emilia centro: l’uomo ha travolto diversi passanti con l’auto, poi ha tentato la fuga a piedi. Al momento non sono contestati reati di terrorismo.. Auto sui pedoni a Modena, paura nel centro cittadino. Momenti di panico a Modena, dove un’auto ha travolto diversi pedoni nel pieno centro cittadino, lungo via Emilia centro. Secondo quanto riportato da Sky TG24, l’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2026, quando una vettura è piombata sui passanti a velocità sostenuta, seminando il panico tra cittadini e commercianti. Purtroppo ad alcuni dei feriti gravi sono state amputate le gambe. Il conducente fermato dopo la fuga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Auto sui pedoni a Modena, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate

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