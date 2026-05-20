Modena per il Gip El Koudri avrebbe agito con la volontà di colpire il maggior numero possibile di persone

Secondo il Gip, El Koudri avrebbe agito con l’intenzione di colpire il maggior numero di persone possibile. Sono stati evidenziati una pericolosità sociale elevata e una totale incapacità di controllare i propri impulsi. La procura ha presentato le motivazioni che supportano l’ipotesi di reato, mentre l’indagato rimane sotto osservazione. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario complesso, con l’obiettivo di chiarire le modalità e le responsabilità dell’episodio.

Una spiccata pericolosità sociale e una totale incapacità di controllare i propri impulsi. Sono questi gli elementi alla base della decisione con cui il GIP del Tribunale di Modena ha convalidato il fermo del 31enne Salim El Koudri, arrestato sabato scorso e ora detenuto in isolamento e controllato a vista perché non compia gesti autolesionistici. Secondo il giudice, l’uomo avrebbe agito con la volontà di colpire il maggior numero possibile di persone, mantenendo sempre la piena capacità di intendere e di volere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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