Modena la gip | El Koudri voleva colpire più persone possibile non ha agito per un disturbo psichico | C' è il pericolo di fuga in Marocco

Durante l'udienza di convalida dell'arresto, il 31enne coinvolto nel caso a Modena non ha pronunciato parole di fronte al giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del suo cellulare. La giudice per le indagini preliminari ha dichiarato che l'uomo intendeva colpire più persone possibile e ha escluso che il suo comportamento fosse legato a un disturbo psichico. Inoltre, ha evidenziato il rischio di fuga verso il Marocco.

Salim El Koudri, sabato pomeriggio a Modena, voleva colpire più persone possibile. Lo evidenzia la gip Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne, che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime ma, al momento, ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.,, Al momento, non ci sono elementi per... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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