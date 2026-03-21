Dopo il richiamo del prefetto, al teatro Dadà è scomparsa la bandiera della Palestina. La Lega ha dichiarato di aver ottenuto la rimozione, mentre l’Amministrazione ha già preparato una proposta alternativa da presentare nei prossimi mesi. La discussione sulle bandiere nel teatro comunale continua a suscitare reazioni e tensioni tra le parti coinvolte.

Non c’è pace per la questione delle bandiere al teatro comunale Dadà. Da una parte la Lega canta vittoria perché è stata rimossa quella della Palestina, ma l’Amministrazione ha già pronta dall’altra parte una nutrita controproposta per i prossimi mesi. "Oggi (ieri, ndr) – scrive la Lega di Castelfranco in una nota – è stata finalmente rimossa la bandiera palestinese dalla facciata del teatro. A seguito delle accese discussioni e del forte dissenso espresso da numerosi cittadini, il gruppo Lega di Castelfranco Emilia si è rivolto formalmente al Prefetto. Quest’ultimo ha riconosciuto l’inadeguatezza della scelta adottata, richiamando il sindaco al rispetto delle normative vigenti in materia di esposizione delle bandiere sugli edifici pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo il richiamo del prefetto, al teatro Dadà scompare la bandiera della Palestina

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