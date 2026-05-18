Orrore a Modena Reggio in allerta Se ne discuterà nel prossimo Cosp | Riflettiamo sulla sanità mentale

A Modena si è verificato un episodio che ha suscitato forte preoccupazione nella vicina Reggio Emilia, dove si è deciso di affrontare la questione in un prossimo incontro del Cosp. La discussione si concentrerà sulla salute mentale e sulle problematiche legate alla criminalità e al degrado nelle aree urbane, temi che coinvolgono entrambe le città. La presenza dell’Esercito nelle zone più colpite e le misure contro le zone rosse sono alcuni degli interventi adottati per gestire le criticità.

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L’orrore di Modena scuote inevitabilmente anche la vicina Reggio. Città ‘gemella’ come conformazione sociale, con problematiche simili (vedi l’Esercito in zona stazione per l’operazione ‘Strade sicure’ e le zone rosse per combattere criminalità e degrado). Ci si interroga sull’ampliamento delle misure di sicurezza, anche se è difficile prevenire gesti folli: di certo non si possono erigere muri nell’esagono per evitare auto impazzite, altrimenti non potrebbero circolare neppure autobus o mezzi di soccorso. Ma nel prossimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto Salvatore Angieri, il questore Carmine Soriente, il sindaco Marco Massari e i vertici delle forze di polizia, analizzeranno sicuramente la situazione e se ci saranno da apportare correttivi lo si farà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orrore a Modena, Reggio in allerta. Se ne discuterà nel prossimo Cosp: "Riflettiamo sulla sanità mentale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Richiedenti asilo a Manfredonia, se ne discuterà nel prossimo Consiglio ComunaleInvitiamo, dunque, la cittadinanza a partecipare direttamente e personalmente alla riunione del consiglio, assistendo al dibattito dell’aula. Il Milan non perde d’occhio Kostic: se ne riparlerà nel prossimo calciomercato estivoSi parla di nomi del calibro di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Darwin Nunez (Al-Hilal) e Nicolas Jackson (Chelsea,... Orrore a Modena, Reggio in allerta. Se ne discuterà nel prossimo Cosp: Riflettiamo sulla sanità mentaleNel comitato per l’ordine pubblico si parlerà inevitabilmente di prevenzione per il centro storico. Il presidente della Provincia, Zanni: Strutture per la cura sono inadeguate, le risorse sono insuff ... ilrestodelcarlino.it Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morteSocietà: Ancora gravi e non fuori pericolo un 55enne e una 53enne. Fuori pericolo altri quattro pazienti ricoverati a Modena ... lapressa.it