Modena come stanno i feriti | grave la donna al Maggiore | VIDEO

Il giorno dopo l’incidente nel centro storico di Modena, si aggiornano le condizioni delle persone rimaste ferite. Una donna è in condizioni gravi all’ospedale Maggiore, mentre altri feriti sono stati portati negli ospedali di Modena e Bologna. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Non sono stati ancora diffusi dettagli sui responsabili o sulle cause dell’evento. La zona coinvolta è stata messa sotto sequestro per le verifiche del caso.

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