Modena come stanno i feriti | grave la donna al Maggiore | VIDEO
Il giorno dopo l’incidente nel centro storico di Modena, si aggiornano le condizioni delle persone rimaste ferite. Una donna è in condizioni gravi all’ospedale Maggiore, mentre altri feriti sono stati portati negli ospedali di Modena e Bologna. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Non sono stati ancora diffusi dettagli sui responsabili o sulle cause dell’evento. La zona coinvolta è stata messa sotto sequestro per le verifiche del caso.
Il giorno dopo l’investimento che ha sconvolto il centro storico di Modena, l’attenzione resta tutta concentrata sulle condizioni delle persone ricoverate tra Modena e Bologna. Il bilancio dell’azione compiuta da Salim El Koudri resta pesantissimo: diversi feriti, alcuni in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Auto falcia pedoni a Modena, feriti gravi: guidatore fermato
Sullo stesso argomento
Modena, come stanno i feriti dopo l’investimento in centro:grave la donna al MaggioreIl giorno dopo l’investimento che ha sconvolto il centro storico di Modena, l’attenzione resta tutta concentrata sulle condizioni delle persone...
Si schianta contro una cancellata in strada Cornocchio: donna di 54 anni grave al MaggiorePochi minuti prima delle ore 15 di martedì 5 maggio si è verificato un grave incidente stradale, in corrispondenza dell'incrocio tra strada...
Ciò che è successo oggi a Modena è inaccettabile. Una donna ha perso le gambe, quel bastardo gliele ha tranciate di netto. Io sono stanco di fare giri di parole: diciamo le cose come stanno! Questo pazzo assassino si chiama Elkoudri Salim. Ha 31 anni, è ital - Facebook facebook
Perché ogni volta che succede qualcosa siamo sempre allo stesso punto? Perché la sicurezza non è nella prima cosa? Io non avrei dubbi su cosa fare, la politica giusta non è quella di subire, ma quella di reagire e fare capire come stanno le cose a certa gent x.com
Come stanno i feriti di Modena: 4 sono gravi. Amputate le gambe a una donnaAuto sulla folla a Modena, 8 persone portate in ospedale. L’aggiornamento del bollettino dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena ... ilrestodelcarlino.it
Auto sulla folla a Modena, chi sono i feriti e come stanno: due hanno subito amputazioni alle gambeChi sono e come stanno le persone ferite e ricoverate in ospedale dopo essere state falciate dall'auto lanciata sulla folla a Modena ... virgilio.it
Custom Italia Modena Classic reddit