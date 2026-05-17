Modena come stanno i feriti | grave la donna al Maggiore | VIDEO

Da bolognatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dopo l’incidente nel centro storico di Modena, si aggiornano le condizioni delle persone rimaste ferite. Una donna è in condizioni gravi all’ospedale Maggiore, mentre altri feriti sono stati portati negli ospedali di Modena e Bologna. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Non sono stati ancora diffusi dettagli sui responsabili o sulle cause dell’evento. La zona coinvolta è stata messa sotto sequestro per le verifiche del caso.

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Il giorno dopo l’investimento che ha sconvolto il centro storico di Modena, l’attenzione resta tutta concentrata sulle condizioni delle persone ricoverate tra Modena e Bologna. Il bilancio dell’azione compiuta da Salim El Koudri resta pesantissimo: diversi feriti, alcuni in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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