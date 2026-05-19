A Modena, una turista tedesca è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da una Citroen C3, guidata da un uomo di 31 anni, sabato scorso. L’incidente ha causato alla donna la perdita di entrambe le gambe. Un’infermiera presente sulla scena ha prestato soccorso alla turista e ha commentato che, al suo posto, potrebbe esserci chiunque. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente e ha sequestrato il veicolo coinvolto.

Una turista tedesca ha perso entrambe le gambe dopo essere stata travolta, sabato scorso a Modena, dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri. “Sono rimasta tutto il tempo con lei. Ho cercato di tenere sotto controllo l’emorragia, di tenerla cosciente. Mi piacerebbe andare a trovarla ma non so se è possibile”, racconta una donna, un’infermiera del reparto di Pneumologia del Policlinico di Modena, accorsa sul posto per prestare soccorso. “Quando cercava di alzarsi, provavo a tenerla giù. Nei momenti traumatici e violenti, quando c’è un taglio netto, non senti dolore, non sei cosciente di quello che è accaduto. Mi aveva detto che anche lei è infermiera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, l’infermiera che ha soccorso la turista tedesca: “Al suo posto potevo esserci io”

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Modena, l'infermiera che ha soccorso la turista tedesca: Potevo esserci io

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