Un giudice si è espresso sulla posizione di Salim El Koudri, il 31enne coinvolto in un incidente a Modena durante il quale ha investito otto persone con l’auto. La Procura non ha richiesto l’applicazione dell’aggravante di terrorismo né quella di premeditazione. L’uomo ha terminato la sua corsa nel centro della città sabato pomeriggio. La decisione riguarda le accuse mosse nei confronti di El Koudri e le valutazioni delle autorità giudiziarie in merito alla sua condotta.

Per Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha terminato la sua folle corsa in auto in centro città a Modena, ferendo otto persone, la Procura non chiede l'aggravante di terrorismo e neanche la premeditazione. Lo ha reso noto Rai News 24. Nell'udienza di questa mattina il ragazzo non risponde al Gip. La decisione sulla convalida dell'arresto è attesa in giornata. Davanti al giudice per le indagini preliminari nell'udienza di convalida che si è svolta in carcere, dunque, El Koudri non ha detto nulla in merito ai fatti di sabato, quandosi è lanciato a tutta velocità con l'auto sui passanti, ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare, che potrà così essere analizzato per approfondire la personalità e il passato del giovane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Modena, il giudice su Salim El Koudri: "Niente aggravante di terrorismo e premeditazione"

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