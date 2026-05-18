Sabato scorso, un giovane di 31 anni si è affrontato con le forze dell'ordine e ha chiesto di ricevere una Bibbia e di incontrare un sacerdote. L'avvocato del ragazzo ha dichiarato che il suo assistito desiderava ottenere tali oggetti e parlare con un rappresentante religioso. La vicenda si è svolta nel contesto di un intervento delle forze di polizia, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze dell'episodio.

Per l'avvocato Fausto Giannelli, legale del 31enne Salim El Koudri che sabato scorso si è scagliato con l'auto contro la folla a Modena, l'uomo "denuncia un evidente disagio psichiatrico e confusione mentale totale" e perciò "dovrà essere visitato e probabilmente assistito anche farmacologicamente per una prima cura". Poi, successivamente, una "perizia psichiatrica sarà indispensabile e ineludibile". L'udienza per la convalida è stata rinviata domattina alle 9:30. El Koudri nel corso del colloquio col suo legale ha chiesto di avere una Bibbia e di poter parlare con un prete. "Non sa spiegare perché è uscito, cosa volesse fare e perché ha preso il coltello da cucina, che si ricorda di aver preso ma non sa perché, e dice semplicemente che è uscito perché si sentiva di morire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, El Koudri chiede una Bibbia e di vedere un prete

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