Modena per El Koudri la procura non chiede l' aggravante di terrorismo
Durante l'udienza di convalida, il giovane coinvolto nel procedimento non ha risposto alle domande del giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco di alcuni dispositivi elettronici. La procura ha deciso di non chiedere l'aggravante di terrorismo per il reato contestato. La discussione si è concentrata sulle accuse di reato comune, senza ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni o alle eventuali aggravanti. La decisione sulla convalida dell’arresto sarà comunicata in seguito.
No alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno della premeditazione. Questa la decisione della procura di Modena su Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito otto persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è il legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena, al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento, dunque, "gli vengono contestate solo le lesioni gravissime". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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