Durante l'udienza di convalida, il giovane coinvolto nel procedimento non ha risposto alle domande del giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco di alcuni dispositivi elettronici. La procura ha deciso di non chiedere l'aggravante di terrorismo per il reato contestato. La discussione si è concentrata sulle accuse di reato comune, senza ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni o alle eventuali aggravanti. La decisione sulla convalida dell’arresto sarà comunicata in seguito.

No alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno della premeditazione. Questa la decisione della procura di Modena su Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito otto persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è il legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena, al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento, dunque, "gli vengono contestate solo le lesioni gravissime". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, per El Koudri la procura non chiede l'aggravante di terrorismo

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