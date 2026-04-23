Caos a Roma | incidente sulla Tangenziale blocca la galleria

Giovedì 23 aprile si è verificato un incidente sulla Tangenziale Est di Roma che ha provocato il blocco della galleria della Nuova Circonvallazione. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, creando disagi e rallentamenti nella circolazione. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

? Cosa sapere Incidente sulla Tangenziale Est blocca la galleria della Nuova Circonvallazione giovedì 23 aprile.. Code fino a viale di Tor di Quinto e cantieri su Ardeatina e Appia.. Un incidente sulla Tangenziale Est ha bloccato la galleria della Nuova Circonvallazione in direzione San Giovanni questo giovedì 23 aprile 2026, scatenando code che si estendono fino a viale di Tor di Quinto alle ore 14:30. La città si risveglia sotto il segno del rallentamento. Mentre i residenti di Roma cercano di muoversi tra le strade consolidate e i nuovi cantieri, l’impatto dell’incidente sulla Tangenziale Est sta ridisegnando i tempi di percorrenza per chiunque debba dirigersi verso il quadrante di San Giovanni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Roma: incidente sulla Tangenziale blocca la galleria Notizie correlate Caos a Ravenna: incidente sulla tangenziale blocca la città per oreUn incidente stradale sulla tangenziale di Ravenna ha trasformato un pomeriggio ordinario in un caos di lamiere contorte e sirene urlanti. Caos a Roma: incidente sulla Roma-Teramo blocca il traffico verso il centroUn incidente stradale lungo la direttrice urbana della via Roma Teramo ha generato forti rallentamenti e blocchi parziali nella mattinata di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Emergenza incidente e caos traffico all'EUR: arteria stradale chiusa per il soccorso ai conducenti; ? Carambola tra camion e auto sulla Provinciale: feriti e traffico nel caos - BresciaToday; Incidente a Torino Madonna del Pilone: scontro tra auto e scooter, traffico nel caos; Il calcio piange Alex Manninger, per Portanova confermati i 6 anni per violenza sessuale, caos Wesley a Roma. Incidente sulla SS690: Civitella Roveto invasa dalle auto, divieto di sosta in via RomaCivitella Roveto - Pomeriggio di caos e disagi alla circolazione nella Valle Roveto. A causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla Superstrada del Liri (SS690), le autorità hanno ... terremarsicane.it Il governo in campo a fianco dell'agente ferito a Roma. Non riuscirete a intimidire lo Stato. Matone minacciataIl post della Meloni. Il ministro Piantedosi telefona al poliziotto: Ti siamo vicini ... msn.com LabTv. . Avellino Città Servizi in pieno caos con il contratto per il controllo dei parcheggi a pagamento in scadenza e nessuna garanzia per i 23 addetti. La commissaria straordinaria Giuliana Perrotta cerca soluzioni e intanto affida agli uffici una verifica approf - facebook.com facebook #Italia al Mondiale, è caos: il ripescaggio, la posizione Fifa e la decisione dell’Iran x.com