Caos sulla FiPiLi | furgone ribaltato blocca il traffico verso Firenze

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile 2026 si è verificato un incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, con un furgone che si è ribaltato, causando il blocco totale del traffico in direzione di Firenze. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, mentre le auto si sono accumulate lungo la carreggiata. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni, con disagi per gli automobilisti in transito.

Un violento ribaltamento di un furgone ha paralizzato il traffico sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno nella mattinata di questo mercoledì 15 aprile 2026. Il sinistro, avvenuto intorno alle 10:05, ha coinvolto anche un’auto privata, bloccando completamente la circolazione nel tratto che conduce verso il capoluogo fiorentino. Intervento dei soccorsi e deviazioni forzate sul tratto FiPiLi. Le operazioni di emergenza sono state coordinate dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, che si è attivato immediatamente dopo la segnalazione per gestire il mezzo pesante rimasto rovesciato sulla carreggiata. Mentre i sanitari prestavano assistenza ai soggetti coinvolti nell’incidente, le squadre dei pompieri si sono concentrate sulla messa in sicurezza dei veicoli per evitare ulteriori pericoli lungo l’arteria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos sulla FiPiLi: furgone ribaltato blocca il traffico verso Firenze Caos sulla FiPiLi a Firenze: furgone ribaltato blocca la carreggiata, scattano i soccorsiFIRENZE – Viabilità paralizzata nella mattinata di oggi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Incidente in FiPiLi, furgone ribaltato. Traffico in tilt verso FirenzeFirenze, 25 febbraio 2026 – Un altro incidente sulla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.