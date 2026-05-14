Vlahovic ed il futuro nella Juventus | i pro e contro del rinnovo

Da stilejuventus.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dusan Vlahovic si è trasferito a Torino nel gennaio del 2022, proveniente dalla Fiorentina, con un costo di circa 80 milioni di euro. A 22 anni, aveva già dimostrato di essere un attaccante di livello con numeri significativi nelle ultime stagioni in Toscana. Da allora, la sua presenza nel club è stata oggetto di discussione riguardo a un possibile rinnovo del contratto, che comporta vantaggi e svantaggi per entrambe le parti. La situazione resta sotto osservazione mentre si valutano le prossime mosse.

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Dusan Vlahovic è sbarcato a Torino nel gennaio del 2022 dalla Fiorentina: le cifre dell’operazione si aggiravano intorno agli 80 milioni di euro, prezzo motivato dai numeri da top player fatti nell’ultimo biennio a Firenze a soli 22 anni. Nel primo mese con la casacca bianconera ha fatto faville tra gol e assist, giustificando immediatamente l’investimento, ma le sue prestazioni non sono rimaste costanti nel corso della sua esperienza juventina. Ha mantenuto solo in parte le aspettative iniziali, alternando periodi di grande forma a lunghi digiuni dal gol. Il carattere e una certa “frenesia” in campo hanno spesso macchiato negativamente le sue prestazioni, portandolo a commettere errori grossolani sottoporta che hanno condizionato alcune partite importanti, costando punti preziosi alla squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare

Video Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare??

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