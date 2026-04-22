La missione Artemis II si è conclusa raggiungendo un record di velocità durante il suo rientro nell'atmosfera terrestre. La fase finale ha comportato accelerazioni elevate e ha comportato rischi tecnici significativi, considerati nella pianificazione della missione. La missione rappresenta un passaggio importante nel programma di esplorazione spaziale, con risultati che evidenziano l’efficacia delle tecnologie adottate e le sfide superate nel corso dell’operazione.

La missione Artemis II si è conclusa con un traguardo storico, segnando un momento decisivo per l’esplorazione spaziale dopo aver affrontato una fase finale caratterizzata da velocità estreme e rischi tecnici non indifferenti. Il veicolo ha toccato lo spazio con una velocità di rientro di circa 40.000 chilometri orari, stabilendo un primato assoluto per un mezzo che trasportava esseri umani. Tra record di velocità e gestione del calore estremo. Nonostante le immagini spettacolari dello splashdown abbiano celebrato il successo dell’operazione, i dettagli tecnici rivelano come la manovra sia stata guidata da necessità strutturali piuttosto che dalla semplice volontà di infrangere ogni limite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artemis II: record di velocità e il rischio calcolato nel rientro

Artemis II Gravity Slingshot | Heat Shield Challenge | The Physics Behind Our Return to the Moon

Notizie correlate

Artemis II: ecco quando e come seguire il rientro nel PacificoL’equipaggio della missione Artemis II si prepara a concludere il viaggio spaziale con un ammaraggio previsto nelle acque del Pacifico, al largo di...

I record di Artemis II, viaggio oltre la faccia nascosta della Luna: 40 minuti senza comunicazioni e rientro più estremo del volo umanoC’è un’astronave con quattro esseri umani a bordo, tre uomini e una donna, che si è spinta a 400.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: NASA e il caso Orion: la verità dietro il rientro record da 40.000 km/h; Il successo di Artemis II apre una nuova fase dell’esplorazione lunare; Oltre Apollo 13: come Artemis II ha battuto il record di distanza dalla Terra; NASA, le prossime tappe dopo il sorvolo lunare di Artemis II.

Artemis II ha completato il sorvolo della Luna, segnando un nuovo record di distanza dalla Terra da parte dell'UomoNella serata del 6 aprile, la navicella Orion della missione Artemis II ha completato un sorvolo di circa 7 ore intorno alla Luna, permettendo all'equipaggio di osservare per la prima volta a occhio n ... dday.it

Il rientro di Artemis II e gli 8 minuti di fuoco - Focus.itQuattro astronauti, un muro di plasma a 40.000 km/h e uno scudo già crepato una volta: il rientro di Artemis II è la fase più pericolosa dell'intera missione. focus.it

Niente tute, niente Luna: il ritardo tecnologico che minaccia il Programma Artemis - facebook.com facebook

Lo storico momento in cui l'equipaggio dell' #Artemis II è stato recuperato con successo da una nave di soccorso dopo l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico il 10 aprile è stato immortalato per i posteri dalla telecamera montata sul casco. Questo filmato, diffuso d x.com