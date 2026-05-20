MJF | Malakai Black ha usato la AEW come trampolino per tornare in WWE

Durante un'intervista, MJF ha affermato che Malakai Black avrebbe utilizzato la AEW come un passaggio per tornare in WWE. Lui stesso non ha esitato a dichiarare pubblicamente questa opinione, senza remore nel nominare direttamente l'atleta coinvolto. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito pubblico sulle strategie di carriera dei wrestler e sui percorsi professionali nel mondo dell'intrattenimento sportivo.

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MJF non è mai stato uno che si tira indietro quando si tratta di dire al mondo quello che pensa. Se questo significa puntare il dito contro qualcuno per nome, pazienza. L’ultimo esempio in tal senso vede l’ex campione del mondo accusare Malakai Aleister Black di aver usato l’ AEW per tornare in WWE. In un’intervista con Ariel Helwani, MJF ha affermato di ritenere che molti wrestler abbiano utilizzato, o almeno abbiano cercato di utilizzare, l’ AEW come mezzo per rientrare nelle grazie della WWE. Tuttavia, ha accusato Black di essere il “principale responsabile” di tale strategia. “ Penso sia piuttosto ovvio che si tratti di Malakai Black. Non lo conosco personalmente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - MJF: “Malakai Black ha usato la AEW come trampolino per tornare in WWE” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MJF Calls Malakai Black A Mark Who Used AEW To Get Back To WWE Sullo stesso argomento MJF: “La gente che passa dalla AEW alla WWE? Non la capisco”In un’intervista con Denise Salcedo, MJF ha parlato dei wrestler che lasciano l’AEW per la WWE, sottolineando che l’AEW è il luogo in cui il vero... AEW: MJF spiega perché non lascerà mai la compagniaIn varie occasioni MJF è andato ad un passo dall’arrivo in WWE ma adesso il World Heavyweight Champion lascia intendere che potrebbe non lasciare mai...