MJF, attuale campione del mondo di AEW, ha recentemente fatto capire che non ha intenzione di lasciare la compagnia, anche se in passato si era parlato di un possibile passaggio in WWE. L’atleta ha spiegato le sue ragioni e ha lasciato aperta la possibilità di rimanere in AEW a lungo termine, chiarendo la sua posizione rispetto alle voci di un futuro cambio di scena.

In varie occasioni MJF è andato ad un passo dall’arrivo in WWE ma adesso il World Heavyweight Champion lascia intendere che potrebbe non lasciare mai la All Elite Wrestling. Visto lo show ad El Paso, il campione mondiale ha avuto un’intervista con KVIA, nella quale ha parlato della possibilità di non lasciare mai la federazione di Jacksonville e soprattutto del motivo per cui non ha ancora abbandonato la AEW. MJF, ha dichiarato quanto possa essere importante e fondamentale il fattore libertà creativa e l’ottimo rapporto di fiducia con Tony Khan, inoltre siccome quest’ultimo lo considera una delle superstar di punta, ciò fa si che possa essere se stesso senza troppe restrizioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: MJF spiega perché non lascerà mai la compagnia

