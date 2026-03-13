Durante un'intervista con Denise Salcedo, MJF ha espresso la sua opinione sui wrestler che passano dall’AEW alla WWE, affermando di non comprenderne le ragioni. Ha ribadito che, a suo avviso, l’AEW rimane il luogo dove il talento autentico si sviluppa e si afferma. La discussione si è concentrata sulle differenze tra le due compagnie e sui percorsi professionali dei lottatori.

In un’intervista con Denise Salcedo, MJF ha parlato dei wrestler che lasciano l’ AEW per la WWE, sottolineando che l’ AEW è il luogo in cui il vero talento prospera. MJF ha detto: “ È qui che lottano i migliori. Siamo veri atleti di prim’ordine. Non siamo modelli. Non siamo ex giocatori di football o ex giocatori di pallavolo o altro “. Ha espresso incredulità nei confronti di coloro disposti a scendere a compromessi per una paga inferiore, dicendo: “ La gente passa all’altra federazione WWE per ottenere gli stessi booking o anche peggiori e per essere pagata meno. Perché? Non lo so “. Ha chiarito che le sue priorità ruotano attorno alla sua famiglia e all’eredità che lascerà nel lungo periodo, piuttosto che a un singolo momento a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - MJF: “La gente che passa dalla AEW alla WWE? Non la capisco”

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