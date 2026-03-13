MJF | La gente che passa dalla AEW alla WWE? Non la capisco
Durante un'intervista con Denise Salcedo, MJF ha espresso la sua opinione sui wrestler che passano dall’AEW alla WWE, affermando di non comprenderne le ragioni. Ha ribadito che, a suo avviso, l’AEW rimane il luogo dove il talento autentico si sviluppa e si afferma. La discussione si è concentrata sulle differenze tra le due compagnie e sui percorsi professionali dei lottatori.
In un’intervista con Denise Salcedo, MJF ha parlato dei wrestler che lasciano l’ AEW per la WWE, sottolineando che l’ AEW è il luogo in cui il vero talento prospera. MJF ha detto: “ È qui che lottano i migliori. Siamo veri atleti di prim’ordine. Non siamo modelli. Non siamo ex giocatori di football o ex giocatori di pallavolo o altro “. Ha espresso incredulità nei confronti di coloro disposti a scendere a compromessi per una paga inferiore, dicendo: “ La gente passa all’altra federazione WWE per ottenere gli stessi booking o anche peggiori e per essere pagata meno. Perché? Non lo so “. Ha chiarito che le sue priorità ruotano attorno alla sua famiglia e all’eredità che lascerà nel lungo periodo, piuttosto che a un singolo momento a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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