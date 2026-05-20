Nel pomeriggio di oggi, al parco Maugeri di Bari, un passante ha notato un teschio tra i cespugli. La scoperta ha attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona, portando immediatamente le autorità sul posto. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato i rilievi e messo in sicurezza l’area. La presenza del cranio ha generato sconcerto tra i presenti, mentre proseguono le indagini per chiarire l’origine e la natura del reperto.

Scoperta choc nel pomeriggio di oggi al parco Maugeri di Bari. Stando a quanto si apprende una persona che si trovava in quel momento a passeggio avrebbe visto un teschio tra i cespugli. Sul posto è arrivata la polizia locale che ha allertato poi la polizia di Stato, sopraggiunta con le volanti e la scientifica. L'area è stata transennata e il parco chiuso per il tempo necessario ai rilievi. Il teschio apparterrebbe ad una donna, e si tratterebbe di un cadavere non recente. Indagini in corso per comprendere cosa sia accaduto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Mistero al parco, scoperta choc: trovato un teschio

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He blamed her, 5 years in a psych hospital. Truth revealed, he knelt in regret.

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