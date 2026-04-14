Scoperta choc della polizia | un cadavere nel bosco come l’hanno trovato

Martedì 14 aprile, tra Savona e Albissola, in località La Rusca, la polizia ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione nascosto in un bosco. La scoperta ha portato sul posto le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La zona è stata isolata e sono stati avviati i rilievi per determinare l’identità della persona e le cause della morte.

Un ritrovamento inquietante ha scosso il pomeriggio di martedì 14 aprile tra Savona e Albissola, in località La Rusca, dove è stato scoperto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. La zona, caratterizzata da boschi e sentieri frequentati da escursionisti, si è trasformata improvvisamente in teatro di un caso ancora tutto da chiarire. A fare la scoperta, intorno alle 16, è stato un escursionista che stava percorrendo i sentieri dell’area. L’uomo, accortosi della presenza del corpo, ha immediatamente allertato le autorità, facendo scattare l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, insieme alla Scientifica, ai Vigili del Fuoco e ai tecnici del Soccorso Alpino, chiamati a operare in un’area particolarmente difficile da raggiungere.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it FULL$7,000,000 Heist, a High-Stakes Chase, and the FBI’s Most Elusive Target! Macabra scoperta, trovato un cadavere nel bosco: indagano i carabinieriÈ giallo sul cadavere di un uomo di circa 35-40 anni rinvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 1 aprile in un bosco di via Fametta a Bollate... La scoperta choc dei carabinieri nel policlinico: “Chi hanno trovato, situazione diffusa”Nel cuore di Roma, all’interno di uno degli ospedali più grandi e frequentati d’Italia, da tempo si registra una presenza crescente di senzatetto che...