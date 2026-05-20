In un intervento di emergenza, un'équipe medica ha rimosso una massa di circa 30 centimetri dopo un parto cesareo. La donna era in condizioni critiche a causa di un'emorragia, e i sanitari sono intervenuti per stabilizzarla. Durante l'operazione, il primario ha effettuato alcune scoperte che hanno permesso di proseguire con il trattamento e di ridurre i rischi per la paziente. La procedura è stata portata a termine con successo, salvando la vita della donna.

? Domande chiave Come ha fatto l'équipe a salvare la donna dall'emorragia?. Cosa ha scoperto il primario durante l'intervento d'urgenza?. Perché la sala operatoria è stata trasformata in un campo d'emergenza?. Quali sono le condizioni attuali della madre e del neonato?.? In Breve Intervento d'urgenza di un'ora e mezza guidato dal primario Jacopo Wabersich.. Massa di 30 centimetri identificata come probabile fibroma dopo cesareo alla 37ª settimana.. Gestione emorragia tramite sacche di sangue predisposte presso l'Ospedale di Mirano.. Paziente di 36 anni e neonato di tre chili monitorati in Ulss 3 Serenissima.. All’Ospedale di Mirano, nell’ambito dell’Ulss 3 Serenissima, un parto programmato alla 37ª settimana si è trasformato in una corsa contro il tempo per salvare una donna di 36 anni e il suo neonato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirano, parto salvato: rimossa una massa di 30 cm dopo il cesareo

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