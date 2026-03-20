Pellegrini | cesareo dopo parto traumatico arriva

Federica Pellegrini sta per diventare mamma per la seconda volta, dopo aver avuto una prima bambina. La nuotatrice ha vissuto un parto traumatico e ha deciso di affrontare un nuovo cesareo. La nascita della seconda figlia avverrà nei prossimi giorni, mentre Pellegrini si trova in un momento di cambiamento personale e lavorativo.

Federica Pellegrini si prepara ad accogliere la seconda figlia, nata dall’unione con Matteo Giunta, in un momento di transizione familiare e professionale. L’evento è imminente: il parto sarà programmato tramite intervento chirurgico per evitare le complicazioni vissute durante la nascita della primogenita Matilde nel gennaio del 2024. L’ex nuotatrice ha scelto di affrontare questa nuova tappa con una strategia diversa rispetto al passato, cercando di vivere la gravidanza in modo più leggero e consapevole delle sfide future. La famiglia conta già quattro cani e una bambina che sceglierà il nome della sorellina, mentre i genitori gestiscono una scuola di nuoto dove potrebbero formarsi le nuove generazioni di atleti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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