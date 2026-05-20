Durante una serata dedicata a un cantautore molto stimato, si è ricordato il suo contributo musicale e le sue canzoni, scritte circa cinquant'anni fa. La serata ha visto la partecipazione di numerosi fan e appassionati, che hanno condiviso ricordi e impressioni su un artista considerato uno dei più influenti nel panorama musicale italiano. Tra i brani presentati, alcuni sono stati sottolineati per la loro forte attualità, rimanendo rilevanti anche dopo molti decenni dalla loro creazione.

Uno dei cantautori più apprezzati. Certe sue canzoni, scritte quasi 50 anni fa, sono di una attualità estrema. Si intitola "Il figlio unico" la retrospettiva su Rino Gaetano in programma domenica 24 maggio, alle 21, al cinema teatro Artè. Si tratta di uno spettacolo di Igor Santini, con arrangiamenti di Andrea Checcucci e dello stesso Igor Santini. Lo spettacolo sarà un’occasione per rivivere i successi e le perle rare di uno dei più popolari cantautori di sempre: Rino Gaetano. Il legame con la terra, il racconto fotografico e quotidiano dell’Italia a cavallo tra anni Settanta e Ottanta del precedente secolo, in un viaggio unico ed emozionante, attraverso canzoni intramontabili e una attenta narrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Mio fratello è figlio unico". Serata ricordo di Gaetano

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