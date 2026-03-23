Nella Casa del Grande Fratello Vip, dove tutto sembra spettacolo, a volte arriva una storia che spiazza e mette tutto in secondo piano. Niente strategie, niente gioco: solo parole che pesano. Ibiza Altea sceglie di raccontare uno dei momenti più duri della sua vita: la morte del suo compagno, padre di suo figlio. Lo fa parlando con Lucia Ilardo, senza filtri, lasciando emergere un dolore che resta. “Lui è morto quando mio figlio aveva 6 mesi”, dice, senza cercare effetti, lasciando che sia la realtà a colpire. Tutto parte da una domanda semplice, quasi innocente dell’ex concorrente di Temptation Island: “Tu sei stata con lui fino ai tuoi 21 anni? Poi cosa è successo?” Ibiza torna indietro nel tempo: lo ha conosciuto a 17 anni, è rimasta incinta a 20 e ha scelto di portare avanti la gravidanza nonostante le difficoltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio compagno è morto quando mio figlio aveva 6 mesi, in un incidente in macchina dopo la discoteca”: Ibiza Altea si confessa al Grande Fratello Vip

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