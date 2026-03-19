Festa del papà | Quel legame unico col mio figlio speciale

Un padre racconta come, insieme alla famiglia, abbia accolto e cresciuto un bambino disabile, ora quattordicenne. La festa del papà diventa occasione per condividere il legame speciale che unisce lui e suo figlio, un rapporto costruito giorno dopo giorno con cura e dedizione. La storia mette in luce il percorso di una famiglia che ha affrontato le sfide con amore e determinazione.

LA STORIA. Il racconto di un padre che con la famiglia ha accolto e cresciuto un bimbo disabile, ora 17enne. Prima l’affido, poi l’adozione. «Essere genitore è esserci anche quando è difficile, non potevamo lasciarlo andare». C’è chi diventa padre in un «istante» e chi lo diventa poco alla volta, scegliendo ogni giorno di esserci. La storia che raccontiamo, in occasione della Festa del papà che si celebra oggi, nasce proprio da questo: dalla presenza, dalla quotidianità, da un legame costruito nel tempo. Marco R. (nome di fantasia), 70 anni, pensionato, vive con la moglie nell’hinterland di Bergamo. «Abbiamo una figlia, ormai grande. E tra lei e i nostri lavori, abbiamo sempre fatto anche volontariato, soprattutto con ragazzi con disabilità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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