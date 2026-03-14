Lamberto Cardia, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, presidente della Consob e dirigente delle Ferrovie dello Stato, è deceduto all’età di 92 anni. Durante la sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo in diverse istituzioni pubbliche e aziende statali. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata oggi.

Sabato 14 marzo 2026, a 92 anni, è morto Lamberto Cardia, figura di prestigio nel mondo istituzionale italiano seppur poco noto al grande pubblico. Negli anni ’90 Cardia fu sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo di Lamberto Dini. Dopo l’impegno in politica, fu a capo della Consob e delle Ferrovie dello Stato. Il lavoro in politica di Lamberto Cardia Lamberto Cardia nacque a Tivoli il 29 maggio del 1934. Dopo la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, fu Magistrato della Corte dei Conti. Dal 1995 al maggio 1996 ricoprì il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo di Lamberto Dini, con deleghe ulteriori ai servizi di sicurezza e allo sport. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Lamberto Cardia, fu a Palazzo Chigi, presidente della Consob e a capo delle Ferrovie dello Stato

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