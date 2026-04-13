Vicenza 14enne in Vespa investe e uccide un anziano la madre | Mio figlio è sotto choc

Un ragazzo di 14 anni, alla guida di una Vespa, ha investito e ucciso un uomo di 85 anni mentre attraversava la strada a Romano d'Ezzelino. La madre del giovane ha dichiarato che suo figlio è sotto shock e ha riferito che il ragazzo si è trovato l’uomo improvvisamente davanti. Ha anche espresso il desiderio di incontrare i familiari della vittima.