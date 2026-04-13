Vicenza 14enne in Vespa investe e uccide un anziano la madre | Mio figlio è sotto choc
Un ragazzo di 14 anni, alla guida di una Vespa, ha investito e ucciso un uomo di 85 anni mentre attraversava la strada a Romano d'Ezzelino. La madre del giovane ha dichiarato che suo figlio è sotto shock e ha riferito che il ragazzo si è trovato l’uomo improvvisamente davanti. Ha anche espresso il desiderio di incontrare i familiari della vittima.
Le parole della mamma del 14enne che a Romano d'Ezzelino ha investito e ucciso un 85enne che attraversava la strada: "Se l'è trovato davanti all'improvviso, vorrei incontrare i suoi familiari ora". Il ragazzo è rimasto ferito lievemente ed è sotto choc.🔗 Leggi su Fanpage.it
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